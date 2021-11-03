الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الأربعاء، 03-11-2021 01:46 م

قرد يساوم رجلا على نظارته في الهند



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا تم التقاطه في الهند، يظهر قردا وهو يساوم رجلا على نظارته.

اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو قرد ويبدو أنه سرق نظارة رجل وصعد بها إلى أعلى قفص، فيما وقف الرجل أمام القفص يحاول استرجاع النظارة من القرد اللص.



ولم يجد الرجل حلّا سوى منح القرد علبة عصير مقابل أن يعيد القرد النظارة، بالفعل مد الرجل يده للقرد بالعصير الذي قبل الصفقة بدوره وأعاد النظارة للرجل.



 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
humpback_whale_mike_doherty-2160x1440

حوت أحدب "يتفقد الأحوال الجوية" في قلب الإعصار

Lava-bomb1-696x392

لحظة اندفاع حجر ملتهب من بركان لا بالما

maxresdefault

طالب ياباني يبتكر روبوت يعزف ببراعة على آلة حاسبة

p096tdsh

البرتغال .. ببغاء يفسد تصوير كاميرا حكومية مثبتة لمراقبة الطريق العام

32DLFX42CJIUHFKLLLHLEQP72A

طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها

lapla_ma_l

إسبانيا.. الحمم البركانية تلتهم سيارة عالم براكين في لا بالما

أخبار متعلقة
photo-1524024973431-2ad916746881

لبناني يتجول مع ماعزه على كورنيش عين المريسة في بيروت

PRINCE_WP

ولي عهد دبي يقوم بمغامرة مثيرة من على ارتفاع 250 مترا

fhKdpKrF3xM

جندي أمريكي سابق يحبط سطوا مسلحا بحركة مفاجئة

hudx5pkEDIGO_hudx5pkEDIGO_eEWdZAgzNiOZ_original_1440x960

لحظة انهيار مدرجات في استاد هولندي

1280px-burmese_python_2125910875_

ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند

211018152814-screengrab-kerala-india-floods-house-swept-away-exlarge-169

عواصف شديدة تقلب منزلا رأسا على عقب في الهند