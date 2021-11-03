قرد يساوم رجلا على نظارته في الهند

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا تم التقاطه في الهند، يظهر قردا وهو يساوم رجلا على نظارته.

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ويظهر في الفيديو قرد ويبدو أنه سرق نظارة رجل وصعد بها إلى أعلى قفص، فيما وقف الرجل أمام القفص يحاول استرجاع النظارة من القرد اللص.









ولم يجد الرجل حلّا سوى منح القرد علبة عصير مقابل أن يعيد القرد النظارة، بالفعل مد الرجل يده للقرد بالعصير الذي قبل الصفقة بدوره وأعاد النظارة للرجل.









المصدر : سبوتنك