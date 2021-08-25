الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة العجارمة

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

عاجل

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الأربعاء، 25-08-2021 11:27 ص

قرد يقلد البشر بطريقة ساخرة



الوكيل الاخباري - تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم في تغيير غالبية أساليب الحياة عند البشر، الذين أصبحوا مجبرين على تغطية وجوههم للحد من انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي جعل بعض الحيوانات تقلدهم بطريقة ساخرة.

اضافة اعلان


وتعد القرود من الحيوانات التي يمكنها تقليد البشر بطريقة ساخرة في العديد من الأمور ومنها استخدام أقنعة الوجه الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

 

 



وقام أحد القرود بتغطية وجهه بطريقة ساخرة عندما عثر على غطاء وجه ملقى على الأرض، كما يظهر مقطع فيديو متداول، على "تويتر".

 


عثر القرد على قناع وجه أثناء تجوله في إحدى الشوارع، فقام بوضعه على وجهه مثل البشر، والمشي به بطريقة ساخرة.


ويبدو قناع الوجه أكبر من وجه القرد الصغير وهو ما تسبب في سقوطه أكثر من مرة عندما بدأ يتحرك به، كما يظهر الفيديو.


 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
blue-runners--947498612-5c634cd3c9e77c0001566e32

سمكة تحاول قطع طريق أسفلتي عريض

Asim the Sumatran tiger makes his debut at ZSL London Zoo

فيديو لنمر ينقض على حيوان الكيب ويفترسه بقفزة واحدة

Dollarphotoclub_92887078

لفتة إنسانية من مسن روسي لعجوز تعبر الشارع

16-july_sea-turtles

للمرة الأولى.. رصد سلحفاة عملاقة بقوقعة جلدية في تركيا

DCTM_Penguin_UK_DK_AL255241_nxwyux

الدب المحظوظ يلتقط فريسته باحترافية في الوقت المناسب

waikato-river-new-zealand

فريق إنقاذ أمريكي يتوجه لإنقاذ أمريكي يستجم على حافة نهر