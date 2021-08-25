قرد يقلد البشر بطريقة ساخرة

الوكيل الاخباري - تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم في تغيير غالبية أساليب الحياة عند البشر، الذين أصبحوا مجبرين على تغطية وجوههم للحد من انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي جعل بعض الحيوانات تقلدهم بطريقة ساخرة.

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وتعد القرود من الحيوانات التي يمكنها تقليد البشر بطريقة ساخرة في العديد من الأمور ومنها استخدام أقنعة الوجه الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS August 24, 2021

وقام أحد القرود بتغطية وجهه بطريقة ساخرة عندما عثر على غطاء وجه ملقى على الأرض، كما يظهر مقطع فيديو متداول، على "تويتر".



عثر القرد على قناع وجه أثناء تجوله في إحدى الشوارع، فقام بوضعه على وجهه مثل البشر، والمشي به بطريقة ساخرة.



ويبدو قناع الوجه أكبر من وجه القرد الصغير وهو ما تسبب في سقوطه أكثر من مرة عندما بدأ يتحرك به، كما يظهر الفيديو.







المصدر : سبوتنك