قرش 'الوحش ماكو' يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز

الوكيل الاخباري - رصد متتبعو الحياة البحرية مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد أنفه بعد معركة بحرية خاضها مع أعدائه لكنه خرج منها على قيد الحياة محافظا على سلاحه الفريد الذي اكتسب منه اسمه.

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ونشرت صفحة "oceansnation" المتخصصة بالحياة في أعماق البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد مقدمة أنفه لكنه ما زال على قيد الحياة يجوب المياه بحثا عن الطعام.

وتشتهر قروش الماكو (تعني سن القرش) "Shortfin mako shark" التي يصفها الصيادون بـ"الوحش" بتراصف أسنانها الغريب والمخيف، حيث تتراصف أنيابها الحادة بشكل عشوائي وعلى عدة صفوف لتشكل مصيدة قاتلة لا يخرج منها إلا "سعيد الحظ"، توفر لها قدرة التهام وصيد الدلافين وأسماك أبو سيف وأسماك القرش الأخرى لا على مائدتها أيضا.

كما تتميز هذه المخلوقات بأنوفها المدببة والمتقدمة والتي غالبا ما تستخدمها لتستكشف المواد من حولها عن طريق اللمس أيضا، الأمر الذي، ربما أفقد سمكة القرش أنفها عندما حاولت استكشاف طريدة ما.

المصدر : سبوتنك