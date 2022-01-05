قرش 'الوحش ماكو' يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز

الوكيل الاخباري - رصد متتبعو الحياة البحرية مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد أنفه بعد معركة بحرية خاضها مع أعدائه لكنه خرج منها على قيد الحياة محافظا على سلاحه الفريد الذي اكتسب منه اسمه.
ونشرت صفحة "oceansnation" المتخصصة بالحياة في أعماق البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد مقدمة أنفه لكنه ما زال على قيد الحياة يجوب المياه بحثا عن الطعام.
المصدر : سبوتنك
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة