الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:35 م

قرش يحطم صخرة بعضة قوتها 1.8 طن وينتشل ضحية



الوكيل الاخباري - تتربع أسماك القرش على رأس قائمة الغذاء في عالم البحار، حيث تلعب دورا حيويا في عملية التوازن الطبيعي، لكن على الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنها تقضي حياتها تجوب الأعماق والسواحل بحثا عن الطعام، مثلها مثل باقي الحيوانات، في صراع مستمر من أجل البقاء.

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وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا يوثق قساوة هذا الصراع الذي تخوضه أسماك القرش في بحثها الدائم عن الطعام، حيث قامت سمكة قرش ضخمة بتحطيم صخرة خلال بحثها عن سمكة اختبأت بين الركام.

 



ويظهر في الفيديو الذي شاركته صفحة "discoversharks" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام" قيام سمكة القرش برفع صخرة كبيرة نسبيا بفمها يظهر بعد ذلك أنها قد قطعت سمكة اختبأت أسلها إلى شطرين والتهمتها.

الجدير بالذكر، أن عضّة سمكة القرش الأبيض الكبير تعد من بين أكثر 5 عضات لدى المخلوقات، حيث تبلغ القوة الناتجة عن إطباق الفك على الفريسة حوالي 1.8 طن، أو حوالي (4،000 PSI) أي تفوق العضة البشرية بأكثر من 20 مرة تقريبا.

ويسمع في الفيديو صوت تحطم الصخرة بشكل واضح، حيث استطاع القرش رفعها وانتشال السمكة من أسفلها بكل بساطة، بعد استثمار قوة فكه الهائلة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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