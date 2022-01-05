قرش يحطم صخرة بعضة قوتها 1.8 طن وينتشل ضحية

الوكيل الاخباري - تتربع أسماك القرش على رأس قائمة الغذاء في عالم البحار، حيث تلعب دورا حيويا في عملية التوازن الطبيعي، لكن على الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنها تقضي حياتها تجوب الأعماق والسواحل بحثا عن الطعام، مثلها مثل باقي الحيوانات، في صراع مستمر من أجل البقاء.
وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا يوثق قساوة هذا الصراع الذي تخوضه أسماك القرش في بحثها الدائم عن الطعام، حيث قامت سمكة قرش ضخمة بتحطيم صخرة خلال بحثها عن سمكة اختبأت بين الركام.
المصدر : سبوتنك
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