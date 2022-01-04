قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة

الوكيل الاخباري – نشرت مواقع وصفحات متخصصة بالحياة في أعماق البحار مشهدا رائعا للحظة تقاطعت فيها وجبة حوت أحدب عملاق مع قرش كبير.
وتظهر اللقطات التي نشرتها صفحة "discoversharks" المتخصصة بأسماك القرش على "إنستغرام" لحظة فريدة ونادرة جدا لهروب قرش كبير من أمام حوت أحدب عملاق.
ويلاحظ في مقطع الفيديو كيف حاولت سمكة القرش الدخول في سرب من الأسماك والتهام بعضها قبل أن ترصد قدوم الحوت الأحدب فاتحا فكه الهائل ليحول السرب الكبير إلى لقمة واحدة.
المصدر : سبوتنك
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