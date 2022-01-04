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الثلاثاء، 04-01-2022 09:40 ص

قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة



الوكيل الاخباري – نشرت مواقع وصفحات متخصصة بالحياة في أعماق البحار مشهدا رائعا للحظة تقاطعت فيها وجبة حوت أحدب عملاق مع قرش كبير.

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وتظهر اللقطات التي نشرتها صفحة "discoversharks" المتخصصة بأسماك القرش على "إنستغرام" لحظة فريدة ونادرة جدا لهروب قرش كبير من أمام حوت أحدب عملاق.

ويلاحظ في مقطع الفيديو كيف حاولت سمكة القرش الدخول في سرب من الأسماك والتهام بعضها قبل أن ترصد قدوم الحوت الأحدب فاتحا فكه الهائل ليحول السرب الكبير إلى لقمة واحدة.

 



واستطاعت سمكة القرش الهروب في الثانية الأخيرة قبل وصول فكي وفم الحوت العملاق والتهام كامل سرب الأسماك الصغيرة تقريبا.

وحصل المقطع القصير على الكثير من التعليقات الطريفة التي سخرت من سمكة القرش المخيفة، حيث أن هذه الأسماك تشتهر بشراستها الفريدة وقدرتها، لكن المشهد أثبت أنه في الطبيعة "لا يوجد كبير".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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