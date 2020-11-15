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الأحد، 15-11-2020 12:30 م

قصة وفاء.. كلب ينتظر صاحبه المتوفي منذ 11 عامًا في روسيا



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ كلب يدعى ميشا يتجول في مدينة توبولسك الروسية، بالقرب من الجسر المؤدي إلى النهر حيث لقي مالكه مصرعه في حادث سير في عام 2009.

وقد اشار سكان المنطقة الى ان الكلب اعتاد التوجه إلى الصيد مع مالكه وفي أحد الأيام وعندما كانا يعبران الشارع صدمت سيارة مالك الكلب وتوفي على الفور، ومن ذلك الوقت لم يغادر الكلب المكان. 

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المصدر : الامارات نيوز 

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