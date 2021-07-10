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السبت، 10-07-2021 02:23 م

قطة بطول 150 مترا تذهل المارة في شوارع اليابان



الوكيل الاخباري - تخيل أنك تمشي في الشارع، وقطة ثلاثية الأبعاد ضخمة، نصف حجم المنزل، تموء من الأعلى، بالطبع، يحدث هذا في اليابان.

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يوجد مركز تسوق بالقرب من محطة "شينجوكو" في طوكيو، وعلى جدارها شاشة "LED" منحنية ضخمة تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا.


عادة ما يتم عرض الإعلانات عليها، ولكن مؤخرًا "استقرت" قطة ثلاثية الأبعاد ضخمة بثلاثة ألوان.

 

 

يتغير سلوك الحيوان تبعًا للوقت من اليوم. في الصباح، تستيقظ، مع اقتراب الظهر، تموء بنشاط عند المارة، وفي الليل تستلقي، وتضع رأسها على كفوفها الأمامية، وتتثاءب وتنام.

وفقًا لـ"سي إن إن"، لن يتم إطلاق الشاشة رسميًا حتى 12 يوليو/تموز.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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