قطة تجبر أصحابها على وضع أقفال للثلاجة وللخزائن في المنزل

الوكيل الاخباري - أنفق، صاحب قط أليف في بريطانيا، عشرات الآلاف من الدولارات في محاولة لإنقاص وزن قطه الذي يزن أكثر من 12.5، ما دفعه إلى وضع أقفال على الثلاجة لمنع حيوانهم الأليف الاقتراب من الطعام.

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عندما شاهده أصحابه بهذه الشراهة، فتحوا له حسابا عبر "إنستغرام"، والآن يتابعه أكثر من 90 ألف شخص.



ليس لدى القط أي مشاكل، فهو نشط وماكر، يأكل الكثير من الطعام غير المعتاد لحيوان أليف، ويعشق الخضار وحتى يفتش في علب القمامة مثل قطة مشردة.عانى القط من الكثير من المشاكل الصحية، وتعامل أصحابه معها جميعًا، لكن الوزن المتزايد بشكل كبير - من 5 كغم إلى 11 كغم في 7 سنوات، لم تتم إدارته حتى يومنا هذا.

وبحسب صحيفة "ميترو"، قال صاحب القط: "كان علينا وضع المزيد والمزيد من الأقفال على كل خزانة طعام، ولكن رغم ذلك، سيجد القط طريقة لفتحها والأكل.

المصدر : سبوتنك

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