الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرارات من الوزير معن قطامين مراعاة لظروف أصحاب العمل

تعميم عاجل من رئيس الوزراء للتعامل مع ازمة كورونا

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الغذاء والدواء للوكيل : التعميم على أسعار القفازات قريبا

ترامب يزف أخبارا سعيدة بشأن لقاح كورونا

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

الخميس، 19-11-2020 04:52 م

قطة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لعدم قدرتها على التقاط الكرة



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لـ قطة صغيرة تفشل في التقاط الكرة كل مرة ترميها لها صاحبتها .

اضافة اعلان
 

وحسبما تبين في الفيديو كيف ترتطم الكرة مرارا وتكرارا برأس القطة دون أن تلحق الأخيرة صدها لردة فعلها البطيئة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
41281-الرياضة-فى-المدارس-الصينية

مئات الطلاب يؤدون رقصة خلال الاستراحة الدراسية في الصين .. شاهد

hqdefault

معركة بين لبؤة وهرة صغيرة فقدت أمها جنوب افريقيا .. شاهد

cts-330x186

تطبيق جديد يترجم مواء القطط.. شاهد

1047244176_113_0_1176_575_1000x541_80_0_0_f2f2451505e4816d29a341dc0da7aa5f

لحظة احتراق محرك طائرة امريكية .. شاهد

1047242355

تدريب احترافي لجنود في الجيش الصيني.. شاهد

P5261189.jpg.optimal

فيديو مذهل لتطور المستشفيات الحكومية النرويجية

أخبار متعلقة
72932-قطة-تقفز-من-شقه-سكنية-بعد-حرقها--(2)

قطة تهرب من شقه سكنية بالطابق الثاني بعد احتراقها في امريكا .. فيديو

34662812-8860485-image-m-26_1603285795196

أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية في انجلترا