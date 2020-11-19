قطة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لعدم قدرتها على التقاط الكرة

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لـ قطة صغيرة تفشل في التقاط الكرة كل مرة ترميها لها صاحبتها .

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وحسبما تبين في الفيديو كيف ترتطم الكرة مرارا وتكرارا برأس القطة دون أن تلحق الأخيرة صدها لردة فعلها البطيئة.

المصدر : سبوتنيك

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