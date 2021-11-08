الإثنين 08-11-2021
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الإثنين، 08-11-2021 03:40 م

قطة تهاجم كلبا ضالا بكل شراسة في أحد شوارع تركيا



الوكيل الاخباري - تتسم العلاقة بين الكلب والقط بالعدائية وغالبا ما ينتهي اللقاء بين الحيوانين بمشاجرة عنيفة يتغلب فيها الكلب عادة.

وبشكل مغاير أظهر هذا الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قطة تواجه بكل شراسة كلبا ضالا في مدينة اسكيشير التركية.

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في البداية، يحاول الكلب إخافة القطة من خلال النباح عليها، لكن الأخيرة أبدت مقاومة وهاجمته ما دفعه لمغادرة المكان.

 



 

المصدر : سبوتنك

 

 

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