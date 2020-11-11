قطة تهرب من شقه سكنية بالطابق الثاني بعد احتراقها في امريكا .. فيديو

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ قطة قفزت من نافذة بالطابق الثاني بعد اندلاع حريق فى شقتها فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان يتصاعد الدخان من فرائها ، لتهبط على قدميها قبل أن يمسكها أحدهم ويسلمها لشرطي.

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المصدر : اليوم السابع

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