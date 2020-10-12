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الإثنين، 12-10-2020 10:20 ص

قطة شجاعة تنقذ طفلا من هجوم كلب مسعور



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم كلب مسعور على طفل صغير في قرية في البرازيل، حيث تدخلت قطة في المعركة لتقلب الموازين.

وحسبما تبين في الفيديو هجوم الكلب المسعور في بادئ الأمر، على القطة التي احتمت أسفل السيارة، ومن ثم توجه إلى الطفل ليسقطه أرضا، بعدها تدخلت القطة لتنقذ الطفل.

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لتتدخل أم الطفل بعد أن هرب الكلب من هجمة القط الشجاع.

 

 

 

المصدر :سبوتنيك 

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