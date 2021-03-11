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الخميس، 11-03-2021 09:52 ص

قطيع ضخم من الفيلة يغزو حمام سباحة



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطيع من الفيلة البرية، وهي تستجم في حمام سباحة في حرارة شديدة تصل إلى 38 درجة مئوية في جنوب أفريقيا.

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وقال بول أندرو سكوفيلد، مصور المقطع: "لقد تأثرت تمامًا لأن القطيع شعر بالأمان الكافي لجعل الصغار قريبين جدًا من حوض السباحة أثناء وجودي هناك، وعادة ما يكونون في غاية الحذر، ويبعدون الصغار عن أي شخصية أو كائن غريب".

 



وتابع: "لقد استمتعوا تمامًا، حيث كانت درجة الحرارة 38 درجة مئوية، وأشعر أنهم شعروا بالأمان تمامًا وكانوا مرتاحين جدًا للشرب مع وجودي هناك، لدرجة أنهم شعروا أنني أعطيتهم الإذن للقيام بذلك".


وختم: "لقد أحببت كل دقيقة قضيتها معهم، واللعب الكامل والبهجة هي ما كنت أشعر به أثناء الاستلقاء على الجانب الآخر من المسبح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thesun".


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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