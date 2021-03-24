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الأربعاء، 24-03-2021 11:22 ص

قطيع من حيوانات الإلكة يتسبب في شلل مروري بالولايات المتحدة



الوكيل الاخباري - تسبب قطيع من حيوانات الإلكة الأمريكية في شلل مروري في طريق يمر بجبال "سموكي" في جنوب شرقي الولايات المتحدة.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن السيدة بربارا جريفين كانت تقود سيارتها عبر سلسلة الجبال الشهيرة الواقعة على امتداد الحدود بين ولايتي تينيسي ونورث كارولينا، عندما رأت القطيع الذي يضم ما يزيد عن 30 إلكا.


ذكرت أن القطيع قد عبر الطريق ببطء وهو ما تسبب في شلل حركة السيارات، مشيرة إلى أن البعض انتهز الفرصة لتصوير مشهد العبور.

 



ويظهر مقطع الفيديو السيارات القادمة وهي تتوقف، ويبدء الزحام المروري بينما كان القطيع يعبر الطريق.


وفي المقطع، كانت الحيوانات تعبر الطريق ببطء واحدة تلو الأخرى، بينما أوقف السائقون سيارتهم وانتظروا بصبر حتى انتهى القطيع من العبور.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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