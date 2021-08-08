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الأحد، 08-08-2021 01:18 م

قط يدافع عن صاحبه ويفوز بالمواجهة أمام دب في الغابة



الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لقيام قط بمواجهة دب في الغابة مدافعا عن صاحبه.

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وأظهر الفيديو المنشور اتخاذ القط الأسود وضعية الهجوم منتظرا اقتراب الدب منه وسط الغابة، حيث أطلق القط أصواتا تحذيرية للدب بعدم الاقتراب أكثر من المكان.

 



وقال صاحب القط، إن القط "فاسيه" قام بحمايته من خطر الدب.


وأشار صاحب القط أن الدب حاول المواجهة وظهر ذلك جليا من خلال تحركاته الهجومية والتكتيكية لإخافة القط "فاسيا" لكن الأخير بقي واقفا وصامدا وتمكن من مواجهة الدب وإرغامه على الذهاب بعيدا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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