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الخميس، 29-07-2021 11:58 ص

قلب الأم .. مسبح منزلي يحمي الأطفال من الغرق



الوكيل الاخباري - تعد السباحة من الرياضة الممتعة التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، لكنها تمثل خطرا كبيرا على الصغار عند ممارستها في أحواض السباحة العميقة إذا لم تكن هناك رقابة من مدربين محترفين.

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يقدم بعض الأطفال على الاستمتاع بهذه الرياضة على شواطئ الأنهار أو المجاري المائية بعيدا عن أعين أبائهم خاصة في المناطق الريفية، وهو ما دفع أم صينية للبحث عن وسيلة بديلة توفر المتعة لأطفالها دون أن يتعرضوا لخطر الغرق أثناء وجودهم بعيدا عنها.

 



وتكمن الفكرة في تصميم حوض سباحة على هيئة قلب أطلقت عليه "قلب الأم" حسبما ذكرت صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية، التي أشارت أن الهدف منه هو حماية الأطفال من الغرق.


وتم تصميم هذا المسبح الصغير داخل حديقة المنزل بمسافة مناسبة تسمح للأطفال باللعب داخله عندما يتم ملؤه بالماء، لكن عمقه لا يتجاوز مترا، وهو ما يوفر لهم الأمان اللازم.

 

ويظهر أحد الأطفال وهو يمارس السباحة داخل الحوض بحرية، بينما قام طفل آخر بمشاركته.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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