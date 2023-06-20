الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

وزارة العدل: 66 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

ضبط سائق باص ركاب حمّل 17 راكباً زيادة عن الحد المقرر

صور وفيديو .. تشييع جثمان الشهيد الطيار علي الحراسيس

بلدية الطفيلة تحدد مواقع بيع الأضاحي

العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات

جمعية مربي المواشي: جوانب يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

إطلاق مجموعة من خدمات الضمان الاجتماعي على تطبيق سند الحكومي

10 أشخاص ربحوا أكثر من 400 مليار دولار منذ بداية 2023 -أسماء

سطو مسلح على بنك في طولكرم

الثلاثاء، 20-06-2023 11:45 ص

قمر صناعي يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي من الفضاء - فيديو

Doc-P-1079284-638228424254374583


الوكيل الإخباري - سجل قمر صناعي مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.

اضافة اعلان

 

وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.

 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
61fc1a82423604515d79e60b-768x432

شاهد ظهور زوج من حيتان الأوركا القاتلة في أبوظبي

2558-768x499

شاهد خيول تركض وتسابق السيارات في شارع عام بالسعودية

image (1)

دب أسود يسبح في خليج المكسيك - فيديو

45454

بالفيديو.. 'مخلوق غريب' يحير خبراء البحار في أمريكا

a4261770-3824-11eb-86ff-267e71efaf12-768x413

شاهد قرش بطل ينقذ سلحفاة بحرية بطريقة مدهشة

download

عدسات الكاميرا توثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في الطبيعة!