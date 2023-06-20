قمر صناعي يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي من الفضاء - فيديو

الوكيل الإخباري - سجل قمر صناعي مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.

اضافة اعلان

وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.



بالتزامن مع موسم الحج، نشرت وكالة الفضاء الإيرانية صور من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر ‘خيام’ الصناعي الإيراني مؤخرا على بُعد 500 كيلومتر من الأرض المسجد النبوي ومقبرة البقيع من منظر قمر ‘خيّام’ الصناعي الإيرانيبالتزامن مع موسم الحج، نشرت وكالة الفضاء الإيرانية صور من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر ‘خيام’ الصناعي الإيراني مؤخرا على بُعد 500 كيلومتر من الأرض pic.twitter.com/CWl4gyuFZ6 June 19, 2023

سبوتنيك