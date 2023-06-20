قمر صناعي يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي من الفضاء - فيديو

الوكيل الإخباري - سجل قمر صناعي مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.
وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.
المسجد النبوي ومقبرة البقيع من منظر قمر ‘خيّام’ الصناعي الإيراني— وكالة تسنيم الدولية للأنباء🇮🇷 (@Tasnim_Arabic) June 19, 2023
بالتزامن مع موسم الحج، نشرت وكالة الفضاء الإيرانية صور من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر ‘خيام’ الصناعي الإيراني مؤخرا على بُعد 500 كيلومتر من الأرض pic.twitter.com/CWl4gyuFZ6
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