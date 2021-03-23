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الثلاثاء، 23-03-2021 12:23 م

كارثة جديدة تهدد أستراليا.. آلاف العناكب تغزو الشوارع وتجتاح المنازل



الوكيل الاخباري - شهدت أستراليا الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ حوالي نصف قرن، وتسببت المياه المتحركة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أجبر السكان على إخلاء بيوتهم.

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وبعد هذه الكارثة الطبيعية التي لم يسبق لها مثيل منذ عقود، تفاجأ سكان نيو ساوث ويلز في أستراليا بغزو آلاف العناكب السامة لبيوتهم وشوارعهم هربا من الفياضانات، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

 


قال مات لوفينفوس للصحيفة بعد أن عبرت العناكب ممتلكاته، "لقد زحفت جميع العناكب إلى المنزل، إلى الأسوار وكل ما يمكنها الوصول إليه".

يشار إلى أن هذه العناكب من النوع السام "Tiger Spiders"، إلا أنها لا تلدغ إلا إذا تم استفزازها باستمرار، مما يسبب تورما وألما خفيفا والحكة.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا الحدث الجوي يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مماثلة في حجمها لفيضان عام 1961، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انسكاب كبير في سد واراغامبا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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