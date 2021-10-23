السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 02:10 م

كازاخستان .. طائرة ركاب تصطدم بسيارة



الوكيل الاخباري - اصطدمت الطائرة بسيارة في مطار ألماتي الكازاخستاني.

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تم نشر صورة للحادث على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية.


وفقًا للخدمة الصحفية للمطار، فإن الطائرة تابعة لشركة FlyJet.kz.

 

 

ووقع الحادث عند تقاطع طريق سيارات الأجرة والطريق السريع. ويلاحظ أن السيارة تابعة لإحدى خدمات المطار.

لم تقع إصابات، وذكرت الخدمة الصحفية للمطار أن التحقيق جار.


وكانت الطائرة التي اصطدمت بالسيارة تكمل رحلة باكو - ألماتي. لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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