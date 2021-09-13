كازاخستان.. لصوص يحاولون نقل حصان ضخم في سيارة ركاب

الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الكازاخستانية رجلا يبلغ من العمر 31 عاما كان يحاول نقل حصان مسروق في الكابينة الخلفية من سيارة ركاب.

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ونشرت وسائل إعلام كازاخستانية مقطع فيديو يظهر معاناة الحصان المقيد في المقعد الخلفي لسيارة صغيرة.



وبحسب مصدر في الشرطة، يواجه اللص عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد أن كشفت التحقيقات أن هذه ليست أول سرقة يقوم بها الرجل.





المصدر : سبوتنك