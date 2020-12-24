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الخميس، 24-12-2020 03:53 م

كاسحة جليد روسية تنقذ صياديْن في دلتا نهر أوب



الوكيل الاخباري - أنقذت كاسحة الجليد "ألكسندر سانيكوف" التابعة لشركة "غازبروم نفط" الروسية صياديْن من أهالي شبه جزيرة يامال.

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وأفاد ناطق باسم شركة "غازبروم نفط" الروسية بأن الصيادين من أهالي شبه جزيرة يامال في منطقة القطب الشمالي في أقصى شمال روسيا استقلا مركبة للتنقل على الجليد في دلتا نهر أوب.

 

 

وغرقت المركبة في خندق مائي ظهر نتيجة تشقق  الجليد ووجد الصيادان نفسهيما في عرض البحر على قطعة جليد جوالة وأنهما بعيدان عن اليابسة ومهددان بالغرق والموت نتيجة تشقق قطعة الجليد مرة أخرى.


وليس معهما أي جهاز يساعدهما في إرسال إشارة الاستغاثة.


وتلقى أفراد طاقم كاسحة الجليد التي قامت بتمرير ناقلات النفط في دلتا نهر أوب خبر فقدان الصيادين وبدؤوا بالبحث عنهما ليلا في منطقة تبلغ مساحتها نحو 45 ألف كيلومتر مربع ما يعادل 8 مساحة مدينة موسكو وعثروا عليهما بعد ساعتين صدفة على قطعة جليد جوالة بفضل تشغيلهما لهاتف خليوي مضيء ورفعوهما إلى متن السفينة وسلموهما ملابس دافئة ووجبة طعام، ثم نقلتهما المروحية إلى الشاطئ.


وقال الخبراء إن نجاتهما معجرة حقيقية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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