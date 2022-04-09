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السبت، 09-04-2022 03:44 م

كاليفورنيا .. ثعبان طوله 7 اقدام على أريكة الصالون في احد البيوت



الوكيل الاخباري - تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه رجل أمريكي في حالة من الذعر بعدما فوجئ بثعبان ضخم متكوماً على أريكة الصالون.

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حيث عثر الرجل على ثعبان ضخم طوله 7 أقدام متكوماً فوق الأريكة داخل منزله بولاية كاليفورنيا، مما أثار رعبه.

 



ودعا صاحب المنزل إحدى شركات صيد الثعابين للتخلص من الثعبان الضخم، وذلك حسب ما ذكرته موقع قناة “KGTV”، بعد تلقي المكالمة، قام “أليكس تريجو” صاحب إحدى الشركات لصيد الثعابين بزيارة منزل الرجل لاصطياد الثعبان.


يقول الصياد بأنه تفاجأ عندما أدرك أن الثعبان الذي احتل أريكة الرجل لم يكن من الأنواع الأصلية في كاليفورنيا، فقد كان غريباً، وأضاف: “لقد رفعت الوسادة ووجدت أمامي ثعبان الجرذ الفيتنامي الأزرق الجميل الذي يبلغ طوله 7 أقدام متكوماً خلف الوسادة مباشرة”.


ويقول السيد تريجو الذي أكد أن الثعبان ضربه بقوة على بطانة قميصه، أن هذا النوع من الثعابين ليس ساماً، لكنه قد يعتصر جسد الإنسان حتى الموت، وعلما لاحقاً أنه مصاباً بعدوى في الجهاز التنفسي.

 

 

 

المصدر : صوت بيروت انترناشونال

 

 

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