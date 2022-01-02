كاليفورنيا .. دببة تقتحم سيارة وتقوم بما لا يخطر على البال

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، لحظة اقتحام دببة صغار سيارة، كانت متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأميركية.

اضافة اعلان



وحسب ما ذكر موقع "ناو ذيس نيوز"، فإن الدببة الصغار تمكنت من اقتحام السيارة، وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق.

These bear cubs managed to break into—& lock themselves inside of—a parked car in Sierra Madre, CA. While stuck inside, the cubs turned on the hazard lights & honked the car horn. Authorities were eventually able to let the cubs out of the car & reunite them with their mama bear. pic.twitter.com/qUY5RrcWcr January 1, 2022

وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادهما.

وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.



هذا وتمكنت السلطات في النهاية من إخراج الدببة الصغار من السيارة ولم شملها مع أمها.





المصدر : سكاي نيوز