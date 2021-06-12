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السبت، 12-06-2021 02:27 م

كاميرات المراقبة ترصد صغار نمور الثلج في محمية روسية



الوكيل الاخباري - وقعت صغار النمور الثلجية تحت عدسات الكاميرا في محمية "سايانو شوشينسكي" الطبيعية، جنوبي سيبيريا، التي تم إحضارها في وقت سابق من طاجيكستان.

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وصرحت المحمية في بيان "في محمية "سايانو شوشينسكي"، تم الحصول على لقطات جديدة من حياة عائلة النمر.

 

القطط التي ولدت قبل عام تقريبًا بنفس حجم والدتها، لكنها لا تزال تتصرف مثل الأطفال، فهي متحمسة لاكتشاف العالم، الذي يدور من حولها".


وقالت المحمية إن عمليات المراقبة بمساعدة مصائد الكاميرات لنمور الثلج أجريت لمدة عشر سنوات. وسهلت هذه المواد إمكانية استخراج جوازات سفر لجميع نمور الثلج المسجلة في المحمية في سنوات مختلفة.


وتابعت "في الوقت الحالي، يتم إعداد جوازات السفر للصغار، التي ولدت العام الماضي، لكن لم يكن من الممكن بعد تحديد جنسها".


هذا وقام المسؤول على المحمية ضمن إطار برنامج ""نمر الثلج هو رمز حي لغرب سايان"، بإطلاق سنة 2018-2019 نمورا ثلجية في المحمية تم جلبها من طاجيكستان.


نمر الثلج (نمر الثلج ، قزحية) مدرج أيضا في الكتاب الأحمر الدولي. وتشمل منطقة التوزيع 12 دولة، بما في ذلك أفغانستان وبوتان والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان ومنغوليا ونيبال وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

 

اليوم يوجد ما يزيد قليلا عن 3 آلاف فرد في البرية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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