كاميرات المراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال قوي في اليونان

الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات لوقوع زلزال قوي ضرب جزيرة كريت اليونانية الاثنين.

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وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة عن مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين، فيما انهارت قبة إحدى الكنائس نتيجة له.



وتعرضت عاصمة جزيرة كريت مدينة هيراكليون لأضرار جسيمة جراء الزلزال.





المصدر : روسيا اليوم