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الثلاثاء، 28-09-2021 02:25 م

كاميرات المراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال قوي في اليونان



الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات لوقوع زلزال قوي ضرب جزيرة كريت اليونانية الاثنين.

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وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة عن مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين، فيما انهارت قبة إحدى الكنائس نتيجة له.


وتعرضت عاصمة جزيرة كريت مدينة هيراكليون لأضرار جسيمة جراء الزلزال. 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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