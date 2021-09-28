كاميرات المراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال قوي في اليونان

الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات لوقوع زلزال قوي ضرب جزيرة كريت اليونانية الاثنين.
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة عن مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين، فيما انهارت قبة إحدى الكنائس نتيجة له.
وتعرضت عاصمة جزيرة كريت مدينة هيراكليون لأضرار جسيمة جراء الزلزال.
المصدر : روسيا اليوم
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