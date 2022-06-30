السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 03:11 م

كاميرا المراقبة ترصد لحظة انقاذ طفل سقط من شرفة بناية في تركيا



الوكيل الإخباري-أنقذ رجل عن طريق الصدفة طفلا صغيرا من موت محتم بعدما سقط من شرفة منزله في مدينة أماسيا شمال تركيا.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، رجلا يقف قرب أحد المحلات في أماسيا، ليتفاجأ بسقوط جسم من أعلى الشرفة فوقه.

اضافة اعلان

وتفاجأ "روحي أسي" عندما شاهد الجسم الذي سقط فوق كتفه، بعدما عرف أنه طفل صغير يبلغ من العمر عاما واحدا.


ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن وسائل إعلام تركية قولها، إن الطفل سقط من شرفة الطابق الأول بينما كان يلعب هناك.

 

وفي حديث لوسائل إعلام تركية قال أسي: "ظننت أن إناء زهور قد سقط على كتفي، لكني تفاجأت عندما شاهدت الطفل على الأرض".


وأضاف: "كانت هناك إصابات طفيفة، والدم يسيل من فم الطفل، لكنه في حال مستقرة بعدما نقل إلى المستشفى. من حسن حظي أيضا أن كتفي لم تكسر أيضا".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

لحظة احتراق يخت فاخر بشكل مفاجئ في بريطانيا

image

كولومبيا.. مصارعة ثيران تنتهي بكارثة!

ac2091ced0

الهند .. مقطع فيديو يجسد عظمة الأمومة في عالم الحيوان

555

فيديو .. هندي يحتفل بزفافه بأغرب طريقة

1

فيديو يحقق ملايين المشاهدات لمواجهة بين رجل وتمساح في أستراليا

image

ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق

أخبار متعلقة
2022-637893649782874978-287

لحظة انقاذ ام طفلها من دب اقتحم منزلهما في امريكا