الثلاثاء 07-12-2021
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الثلاثاء، 07-12-2021 02:52 م

كاميرا ترصد لحظة سقوط طائرة أمريكية فوق معرض سيارات



الوكيل الاخباري - سقطت طائرة فوق معرض لبيع السيارات بالقرب من مطار بولاية أوريجون الأمريكية، ما أدى لمقتل قائدها وتدمير قرابة 25 سيارة جراء اندلاع النيران بها.

وقال جون كارنز رئيس الإطفاء في تصريحات للإعلام بالمطار إن الطائرة كانت قد تزودت بالوقود قبل إقلاعها، وكان على متنها شخص واحد، قبل أن تسقط بعد إقلاعها بدقائق فوق معرض سيارات يقع على بعد نصف ميل جنوب مطار روج فالي الدولي ميدفورد.

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المصدر : سبوتنك

 

 

 

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