كاميرا ترصد لص يخطف ساعة بـ 45 ألف دولار من يد سائح أمريكي ببرشلونة

الوكيل الإخباري-كشفت لقطات صادمة لحظة سرقة لص ساعة فاخرة من معصم يد سائح أمريكي أمام عائلته في برشلونة ، حيث قدر رجال الشرطة هذه الساعة بـ 45000 دولار (37000 جنيه إسترليني)، بعد أيام من إخبارهم بأنها تساوي 800 ألف دولار (685 ألف جنيه إسترليني) .

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان السائح الذي لم تذكر الشرطة الإسبانية اسمه، يسير في الحي القوطي بوسط المدينة مع أسرته عندما تسلل سارق خلفه وانتشل الساعة من يده.



وقال السائح الأمريكي للشرطة إنه تم انتزاع الساعة من معصم يده من قبل لص محترف بعد الساعة 2 ظهرًا يوم الثلاثاء بالقرب من فندق ميرسر ذي الخمس نجوم حيث يُعتقد أنه كان يقيم فيه هو وأسرته .



قدم السائح شكوى لأول مرة إلى الشرطة الكتالونية ان ساعته تقدر بمبلغ 800 ألف دولار (685 ألف جنيه إسترليني).



وذكرت صحيفة إل بيريوديكو الكتالونية أن الشرطة خفضت التقييم إلى 45 ألف دولار بعد إجراء فحوصات خاصة بها، وليس من الواضح سبب خفض الشرطة لقيمة الساعة.



وحددت التقارير المحلية غير المؤكدة لأول مرة الساعة بأنها ساعة Black Caviar Bang السويسرية الصنع من Hublot ، والتي تتميز بمئات من الماس الأسود المقطوع بدقة.



فيما يبلغ سعر الساعة ذات الإصدار المحدود مليون دولار في الولايات المتحدة وتستغرق أكثر من 2000 ساعة للانتهاء من مرحلة التصميم.





صدى البلد