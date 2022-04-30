كرات نار تتساقط على السيارات بولاية أوهايو الأمريكية

الوكيل الاخباري - تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء
على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، و لكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك
الحادث .
و بحسب ما ذكرت قناة " إي بي سي"الامريكية، فإن سيارة كانت تسير على الطريق في ولاية اوهايو الأمريكية انفجرت لسبب ما غير معلوم و نتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في السيارات على الطريق .
KABOOM: Traffic camera captures massive fireball and explosion from commercial vehicle incident in Ohio.— ABC News (@ABC) April 28, 2022
Troopers say initial reports indicate that one of the trucks was hauling a resin solution or glue, which accelerated the flames. No injuries reported. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/1lBkRQxuh2
و بحسب تقارير الشرطة المرورية، فإن
إحدى الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، اوضحت ان الامر حتى الآن لم يحدث
بفعل فاعل و لكن مازال السبب غير معلوم .
أشارت تقارير الشرطة إلى أن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .
جدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في مكان الحادث، و لكن انبعاث كرات النار أثار الذعر بين المواطنين على الطريق ما تسبب في استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث .
المصدر : صدى البلد
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