كرات نار تتساقط على السيارات بولاية أوهايو الأمريكية

الوكيل الاخباري - تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، و لكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث .



و بحسب ما ذكرت قناة " إي بي سي"الامريكية، فإن سيارة كانت تسير على الطريق في ولاية اوهايو الأمريكية انفجرت لسبب ما غير معلوم و نتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في السيارات على الطريق .

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Troopers say initial reports indicate that one of the trucks was hauling a resin solution or glue, which accelerated the flames. No injuries reported. pic.twitter.com/1lBkRQxuh2 KABOOM: Traffic camera captures massive fireball and explosion from commercial vehicle incident in Ohio.Troopers say initial reports indicate that one of the trucks was hauling a resin solution or glue, which accelerated the flames. No injuries reported. https://t.co/EAhrTWPhaW April 28, 2022

و بحسب تقارير الشرطة المرورية، فإن إحدى الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، اوضحت ان الامر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب غير معلوم .



أشارت تقارير الشرطة إلى أن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .



جدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في مكان الحادث، و لكن انبعاث كرات النار أثار الذعر بين المواطنين على الطريق ما تسبب في استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث .

المصدر : صدى البلد