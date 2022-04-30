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السبت، 30-04-2022 11:41 ص

كرات نار تتساقط على السيارات بولاية أوهايو الأمريكية



الوكيل الاخباري - تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، و لكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث .

و بحسب ما ذكرت قناة " إي بي سي"الامريكية، فإن سيارة كانت تسير على الطريق في ولاية اوهايو الأمريكية انفجرت لسبب ما غير معلوم و نتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في  السيارات على الطريق .

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و بحسب تقارير الشرطة المرورية، فإن إحدى الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، اوضحت ان الامر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب غير معلوم .

أشارت تقارير الشرطة إلى أن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .

جدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في مكان الحادث، و لكن انبعاث كرات النار أثار الذعر بين المواطنين على الطريق ما تسبب في استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث .

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

 

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