الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 04:02 م

كرة عملاقة تخرج عن السيطرة في شوارع الصين



الوكيل الاخباري - خرجت كرة عملاقة عن السيطرة في مقاطعة خنان الصينية خلال فعاليات مهرجان منتصف الخريف، والمعروف أيضا باسم مهرجان القمر.

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ويظهر مقطع الفيديو شابان يلحقان كرة عملاقة تدحرجت في الشوارع لتصدم المارة والمركبات، من غير تسجيل إصابات تذكر.

 



يعقد مهرجان منتصف الخريف، في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم الصيني، الذي يكون عادة في أواخر شهر سبتمبر/أيلول أو أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول في التقويم الغريغوري.

 

وهو التاريخ الذي يقابل الاعتدال الخريفي في التقويم الشمسي أي عندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرا.

  

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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