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الثلاثاء، 01-03-2022 11:51 ص

كلاب برية تهاجم مجموعة ظباء عند منحدر صخري



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الكلاب البرية تهاجم عدد من الظباء عند منحدر صخري.

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ويظهر الفيديو الكلاب وهي تقف أسفل منحدر صخري فيما تقف ثلاثة ظباء فوق حافته، وراحت الكلاب تتطلع إلى فرائسها التي تقف في وضع حرج للغاية.

 



وحاولت الكلاب جاهدة صعود المنحدر لكنها لم تتمكن، فصعدت من جهة أخرى لكنها لم تتمكن كذلك من افتراس الظباء، حيث خشيت من السقوط قبل أن تصل لفرائسها.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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