الأربعاء 05-10-2022
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الأربعاء، 05-10-2022 03:26 م

كلبة تربي حملا.. صداقة تتحدى الظروف - فيديو

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الوكيل الإخباري - سمع معظمنا أن الحب يتجاوز كل الحدود وربما شهد مثل هذه الحالات مرة واحدة على الأقل في حياتنا، وعلاقات الحب بين الحيوانات أكبر مثال.

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وانتشر مقطع فيديو لكلبة تجمعها علاقة حب بحَمَل صغير أثار إعجاب الناس واندهاشهم، من قصة لصداقة بين ضدين دون اعتبار لقواعد الطبيعة.


وذكر الموقع، أن الفيديو، الذي انتشر بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه كلبة مزرعة محبة تربي حملًا كأنه ابنها، بعد أن رفضته والدته نفسها.

 

العين الإخبارية 

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