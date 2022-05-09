الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المحارب

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

الإثنين، 09-05-2022 02:56 م

كلب دانماركي عمره عامان والأطول في العالم بقياس 3 أقدام



الوكيل الاخباري - لقب كلب دانماركي يبلغ طوله 3 أقدام و 5.18 بوصة كأطول كلب ذكر على قيد الحياة من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل"  قالت بريتاني ديفيس ، من بيدفورد ، تكساس ، إن كلبها الأليف زيوس لم يتوقف عن النمو منذ أن أعطاه صديق أخيها له وهو  بعمر 8 اسابيع.

اضافة اعلان

 



فيما يظهر مقطع فيديو على  قناة موسوعة جينيس للأرقام القياسية باليوتيوب تؤكد أن زيوس هو أطول كلب ذكر في العالم حاليًا.


واوضحت بريتاني  إن  كلبها منفصيلة “ Great Dane” البالغ من العمر عامين اكتسب شهرة محليًا بسبب حجمه الذي يجذب الانتباه ، حيث قدم له الباعة في سوق دالاس للمزارعين الكثير من العروض لشراءه.

وافادت بريتاني ، أن زيوس وقططها لديهما تفاهم متبادل للابتعاد عن بعضهما البعض، كما وأوضحت أن تكلفة إطعام مثل هذا الكلب الكبير باهظة الثمن حيث يستهلك زيوس اثني عشر كوبًا من طعام الكلاب الكبيرة  في الصباح وستة أخرى بعد الظهر للمساعدة في تغذيته.

 

 

المصدر : صدى البلد

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AAiXolOO16Y

ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

00013208still002_1651998184

جنون أب.. عراقي يضع سيجارة بفم ابنه ليقنصها بكلاشينكوف!

6e72c22bfe4ca68608eda8581f5038f772be9076_0

لصوص يسرقون متجر شهير بباريس في وضح النهار

TID2kc8yb9Q

اكتشاف مذهل.. طريق حجري مرصوف بقاع المحيط الهادئ

close-up-chinese-writing--140328602-599ce225aad52b0011035906

كيف يكتب أصعب حرف صيني؟ وكيف يلفظ؟

669

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة

أخبار متعلقة
669

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة

best-fishing-times-facebook

السعودية.. شاب يصطاد قرشا ضخما بكورنيش الدمام

626fc53b4c59b75daf240cea

عريس سوداني يتعرض للجلد لاستعراض شجاعته في حفل زفافه!

shutter.2e16d0ba.fill-640x426.format-jpeg.jpegquality-80_g4srdDE

تايلاند .. ثعبان أسود ينسل إلى منزل ويثير الهلع

penguin-species-places-Galapagos-Antarctica

رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية

hqdefault

سيدة صينية تثير الذعر بين الآباء بسبب فيديو التقطته !