كلب ذكي يخدع صاحبه ويأكل مكافأته مرتين في الصين .. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اثناء اختبار صبر الحيوانات، حيث يأمرونهم بعدم تناول الحلوى التي يضعونها أمامهم.



وقد اظهر مقطع الفيديو ذكاء الكلب، جيث انه أكل الحلوى التي وضعها أمامه صاحبه، بعد أن أمره ألا يأكلها، ثم قام بأخذ حلوى مماثلة ووضعها على الطاولة، وتصرف وكأنه لم يفعل شيئا وانتظر صاحبه حتى يأتي ويسمح له بتناول الحلوى.



اضافة اعلان



المصدر : سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



