الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

كورونا يحرم الأردنيين من جمال رمضان

أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

وفيات الثلاثاء 13/4/2021

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 11:35 ص

كلب صغير يهاجم دبا عملاقا داخل منزل صاحبه في كاليفورنيا



الوكيل الاخباري - سجلت عدسات الكاميرات لحظات دخول زائر غير مرحب به إلى أحد المنازل في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية.

اضافة اعلان
 

دخل دب فضولي إلى أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا، لكنه تعرض لدفاع عنيف من حيوان صغير داخل المنزل الأمر الذي أجبره على الخروج.


ويظهر في الفيديو، الذي نشرته شبكة "ABC" الأمريكية، قيام أحد الكلاب الصغيرة بملاحقة الدب العملاق في أروقه المنزل صاحبه.

 



وهاجم الكلب الصغير الدب عبر ممر المنزل وخرج خلفه إلى الشرفة الخارجية، وتبعه كلب آخر صغير.


وسجلت الكاميرات الخارجية لحظة هروب الدب الكبير إلى خارج المنزل عبر الشرفة الأمامية ليتبعه أحد الكلاب ويقف الآخر يحرس البوابة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstockRF_523936120

الهند .. لحظة إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة

xerox_cars_cropped-e1500069387520

فتاة تتعرض لموقف محرج أثناء ركن السيارة

Capture

مسنون في الصين يتدربون على مجموعة من الرقصات والحركات الرياضية

How-Much-Do-Barbers-Make

حلاق يقوم بتصرف إنساني أثناء إزالة شعر مريض بالسرطان

squall-sig_gcnx9y

زوبعة مائية قبالة سواحل فلوريدا

sddefault

أسرع قاذفات قنابل في العالم

أخبار متعلقة
b8kk6g_web

مئات الدلافين تشارك في مسابقة سباحة في كاليفورنيا

Momma-Bear-Struggles-with-Cubs-770x469

السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة