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الخميس، 11-03-2021 11:36 ص

كلب لطيف يرعى أرانب صغيرة فقدت والدتها



الوكيل الاخباري - حمى كلب مجموعة من الأرانب الصغيرة بعدما فقدت والدتها، وكادت الحيوانات والطيور الجارحة أن تفترسها لولا تدخله.

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وظهر الكلب العطوف واسمه "أوتيس" في مقطع مصور وهو يلعق الأرانب المولودة حديثا "لجعلها تشعر بالأمان"، بحسب ما قالت صاحبته جينا لايغل، لصحيفة "ديلي ستار".


وأضافت لايغل أن أوتيس "يشعر بالفخر" لعمله البطولي، بعدما اكتشف هذا الكلب البالغ من العمر ستة أعوام، خلال نزهته اليومية، الأرانب الصغيرة التي خرجت من عشها وكانت عرضة للحيوانات المفترسة، لذلك قرر أن يتولي أمر حمايتها.

 


ويظهر الفيديو الكلب وهو يجمع صغار الأرانب بفمه ويلعقهم بلطف في محاولة منه لتهدئتهم.


وأنقذ عمل أوتيس "البطولي" الأرانب من الحيوانات المفترسة مثل الصقور التي تنتشر في المنطقة لصيد فرائسها.


واستطاعت لانغل الراقصة البالغة من العمر 31 عاما، جمع صغار الأرانب وإعادتهم إلى والدتهم في العش القريب.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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