كلب لطيف يكاد يقطع خطاب رئيس ايرلندا

الوكيل الاخباري - كان الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز يلقي كلمة عن الممثل الراحل توم هيكي.

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وكان يلهيه الكلب الجالس بجانبه. تم نشر الفيديو على تيك توك.



قام الجرو بلعق وقضم أصابع صاحبه، ووضع رأسه تحت سترته.



ظهر كلب اسمه Misnich لدى الرئيس الأيرلندي في مارس آذار من هذا العام. يمتلك هيغينز كلبًا ثانيًا من نفس النوع.



بعد مشاهدة الفيديو، توصل مستخدمو الإنترنت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس شخص رائع وأن الأمة محظوظة بوجود مثل هذا القائد الرائع.

المصدر : سبوتنك



