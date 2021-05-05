الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل

أسعار الذهب الأربعاء 5/5/2021

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

وفيات الأربعاء 5/5/2021

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الغذاء والدواء : خلال 10 أيام سيتم تصنيع ' كولشيسين ' محليا

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 05-05-2021 11:34 ص

كلب لطيف يكاد يقطع خطاب رئيس ايرلندا



الوكيل الاخباري - كان الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز يلقي كلمة عن الممثل الراحل توم هيكي.

اضافة اعلان
 

وكان يلهيه الكلب الجالس بجانبه. تم نشر الفيديو على تيك توك.


قام الجرو بلعق وقضم أصابع صاحبه، ووضع رأسه تحت سترته.

 

@presidentirl
President Michael D. Higgins giving a tv interview
♬ original sound - President of Ireland


ظهر كلب اسمه Misnich لدى الرئيس الأيرلندي في مارس آذار من هذا العام. يمتلك هيغينز كلبًا ثانيًا من نفس النوع.


بعد مشاهدة الفيديو، توصل مستخدمو الإنترنت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس شخص رائع وأن الأمة محظوظة بوجود مثل هذا القائد الرائع.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e666c6ab-d81d-4169-af34-9501e0034da1

حالة نادرة.. رصد حوت رمادي في المتوسط

Capture

لقطة طريفة.. طفل يرفض أخذ أخيه الصغير من بين أحضانه

SEI_76748237

صداقة استثنائية .. كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته!

F5CIFVS4UFOX3KT3Y2ILKRTDTQ

مشاهد لإعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

Solar_Orbiter_Venus_flyby

مسبار ناسا يسجل صوتا غريبا من كوكب الزهرة

original

طيار يفاجئ فتاة سعودية على متن طائرة

أخبار متعلقة
SEI_76748237

صداقة استثنائية .. كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته!

309afcaa-37e2-4e31-ba7d-4ad9d19351da

شاب أميركي يعرض نفسه للدغات ثعابين من أجل تقييم الألم!

117500151

آلاف الببغاوات تغزو مدينة أسترالية

c4cd7adaebdf50728ce8bb8d93808247

ملايين المشاهدات لدجاجة تطارد كلبا

1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

howtoflightattendants_1200xx2715-1530-0-279

مضيفة تكشف سر النظرات الغريبة لطاقم الطائرة عند الترحيب بالركاب