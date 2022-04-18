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الإثنين، 18-04-2022 10:21 ص

كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية



الوكيل الاخباري - حصل الكلب "توبي كيث"، البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما على رقم قياسي جديد حسبما ذكرت موسوعة غينيس" للأرقام القياسية، وهو الكلب الأكبر سنا في العالم على قيد الحياة.

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ويعيش الكلب توبي في فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية مع مالكته جوزيلا شور، وهو من فصيلة الكلاب المعروفة "شيواوا".

 


وعاش توبي معظم حياته مع  مالكته جوزيلا التي تبنته عندما كان صغيرا، قالت جيزيلا: "كنت متطوعة في Peggy Adams Animal Rescue وأخبرني أحد الموظفين عن زوجين مسنين يحاولان تسليم جرو لأنهما لم يعد بإمكانهما الاعتناء به".

وتعتقد جوزيلا أن مفتاح تقدمه في السن هو الجينات الصحية، والنظام الغذائي الصحي، والأهم من ذلك، المنزل المحب.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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