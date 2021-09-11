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السبت، 11-09-2021 01:14 م

كلب يتحول إلى 'وحش بعيون حمراء' عند رؤية الطعام



الوكيل الاخباري - تتغير ملامح كلب يعيش في ولاية إسبيريتو سانتو شرقي البرازيل، ليتحول من كلب لطيف إلى "وحش بعيون مشتعلة" عند رؤية الطعام.

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وفاجأ الكلب روّاد مواقع التواصل بتحول مظهره من اللطيف إلى المتوحش بأنياب بارزة وعيون حمراء، كما يظهر في فيديو تم تداوله.


يعيش هذا الكلب في ولاية إسبيريتو سانتو شرقي البرازيل.

ومن خلال الفيديو، يمكن ملاحظة كيف تبدأ عيون الكلب بالاحمرار عند اقتراب الطعام ويبدأ في إصدار صوت بشكل مخيف.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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