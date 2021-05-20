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الخميس، 20-05-2021 10:18 ص

كلب يراوغ أرجوحة المنزل كي ينقذ نفسه



الوكيل الاخباري - عالم طرائف الحيوانات كبير جدا ويدخل الضحكة والبهجة لكل من يشاهد لقطات مصورة بشكل عفوي لطبيعة تصرفات الحيوانات مع أشياء يستخدمها الإنسان بكل سهولة وهو يعجز عن استخدامها.

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فمثلا، أظهرت لقطات الفيديو هذه حركات طريفة لكلب يحاول مرة وراء الأخرى الركوب في أرجوحة فناء المنزل لكن دون جدوى.


وبعد عدة محاولات فاشلة، علق الكلب بين طرفي الأرجوحة وظل متأرجحا ينظر من هنا ومن هناك عله يجد طريقة للنزول بسلامة.

 



ولم يستسلم الكلب الصغير من محاولته الطريفة في النزول من الأرجوحة إلى أن نجح، ولكنه أصر على العودة مجددا وكأنه يريد حقه الضائع من هذه الأرجوحة التي لم يركبها بالطريقة الصحيحة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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