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الأحد، 21-03-2021 12:56 م

كلب يرفض الدخول لعيادة بيطرية في مشهد مضحك



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا، للحظة مضحكة كان بطلها كلب رفض الدخول الى عيادة بيطرية.

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ففي المقطع المصور يظهر الكلب في مرآب إحدى السيارات، ورفض الإنصياع لأوامر مالكته في الدخول الى العيادة.


ليحاول صديقها إقناع الكلب بالدخول إلى أن بادره الكلب بالاستلقاء على ظهره، ورفع يديه ورجليه للأعلى رافضا الدخول.

 

@adkmck
Guess won 😂 Kentucky wanted no part of the vet today 😂 #goldenretriever #dog #dogsoftiktok #vettech #sunshine #poorbuddy #veterinariansoftiktok
♬ Summer Days - Martin Garrix / Macklemore / Patrick Stump

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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