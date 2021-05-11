كلب يشرب الماء بطريقة غريبة

الوكيل الاخباري - يعتبر بعض هواة تربية الكلاب أنها مصدر للوفاء، الذي يبحثون عنه، بينما يعتبرها آخرون مصدرا للترفيه.

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ويهوى البعض تربية الكلاب داخل حديقة منزله ويقوم بتدريبها على العديد من المهارات، التي تمكنها من القيام بأعمال مدهشة داخل المنزل.



ويقول مقطع فيديو متداول على "تويتر" إن هناك نوعان من الكلاب وفقا لطريقة شرب الماء، مشيرا إلى أن أحدهما يحتاج إلى الاستقرار والهدوء، بينما يكون الآخر شعلة نشاط.



ويظهر الفيديو كلا النوعين من الكلاب، حيث يقوم الكلب النشيط بالقفز عاليا لشرب الماء قبل وصوله إلى الإناء المخصص للشرب، بينما ينتظر الكلب الآخر تجمع الماء ليبدأ في شربه.



المصدر : سبوتنك