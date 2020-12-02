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الأربعاء، 02-12-2020 08:58 ص

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويطرح لاعبة أرضا في البرازيل



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ واقعة طريفة خلال منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم النسائية، حيث اقتحم كلب أرضية الملعب، وتوجه نحو لاعبة برازيل تدعى دي فاروبيلا التي كادت تنفرد بالمرمى لتسجل هدفا في إنترناسيونال.

وقد اعترض الكلب اللاعبة ليعطل الهجمة والمباراة بوجه عام من أجل التقاط بالكرة، متسببا في سقوط اللاعبة أرضا وسط ضحكات من المعلقين على المباراة.

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المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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