كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويطرح لاعبة أرضا في البرازيل

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ واقعة طريفة خلال منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم النسائية، حيث اقتحم كلب أرضية الملعب، وتوجه نحو لاعبة برازيل تدعى دي فاروبيلا التي كادت تنفرد بالمرمى لتسجل هدفا في إنترناسيونال.



وقد اعترض الكلب اللاعبة ليعطل الهجمة والمباراة بوجه عام من أجل التقاط بالكرة، متسببا في سقوط اللاعبة أرضا وسط ضحكات من المعلقين على المباراة.

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Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! Mais um dia normal no futebol feminino...Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd November 29, 2020

المصدر : سبوتنيك



