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الأحد، 24-01-2021 02:10 م

كلب يمارس الرياضة فوق الثلوج



الوكيل الاخباري - تتميز بعض الكلاب بمهارات تجعلها قادرة على القيام بأعمال مدهشة داخل المنزل، بينما تقوم أخرى بممارسة تمارين أو تقليد البشر في بعض الأنشطة الترفيهية.

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ويعد تساقط الثلوج واحدة من المناسبات الموسمية التي ترتبط ببعض الرياضات مثل التزلج على الجليد أو ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية الأخرى.

 



ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى الكلاب أثناء قيامه بأنشطة ترفيهية باستخدم بالون طائرة يقوم بمطاردته بالقفز في الهواء.


ويظهر الفيديو قيام الكلب بعدة قفزات لمطاردة البالون، الذي يرتفع إلى أعلى حينا ويسقط على الأرض حينا، إلى أن يتمكن الكلب من التقاطه بأسنانه.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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