كندا .. سرب طيور يتراقص بشكل استعراضي

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسرب طيور يرقص ويتمايل بشكل استعراضي، وكأنه فرقة محترفة نسقت تلك الحركات المذهلة فيما بينها.

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قال ناشرو الفيديو إن هذا المقطع تم التقاطه يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.







ويظهر سرب بعدد ضخم من طيور الزرزور فوق المياه وهي تؤدي حركات متناغمة، وعلى الرغم من أن عددها قد يتجاوز مئات الآلاف فلم يشذ طائر واحد منها عن هذا الإيقاع الدقيق.



المصدر : سبوتنك

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