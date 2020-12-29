كنغر يشن هجوما مباغتا على رجل ويلقيه طريحا بضربة واحدة

الوكيل الاخباري - انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر هجوم كنغر على رجل في وضح النهار، بعدما قام الأخير باستفزازه من خلال رمي الحجر عليه.

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وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادثة المصورة، حيث تعرض الرجل للركل والضرب من قبل الكنغر وذلك بسبب استفزازه.







وقامت زوجة الرجل ميتشل روبنسون بتسجيل الفيديو في المنطقة التي تعيش فيها الأسرة في مدينة ساوث ويست روكس على الساحل الشمالي لولاية ساوث ويلز في أستراليا.



وبعد هجوم الكنغر السريع جاء رد الفعل من الزوجة التي صرخت بصوت عال، ما أخاف الكنغر الذي هرب بسرعة من المكان وأنقذت زوجها الذي وقع من الضربة القوية للكنغر.



المصدر : سبوتنك



