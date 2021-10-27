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الأربعاء، 27-10-2021 12:36 م

كوري شمالي يفر من سجن صيني بطريقة مبتكرة



الوكيل الاخباري - تبحث السلطات الصينية عن منشق كوري شمالي بعد فراره من سجن في مدينة جيلين بشمال شرق الصين.

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وكان تشو شيانجين البالغ من العمر 39 عامًا، وهو مواطن كوري شمالي، حُكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات في عام 2014 بتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني والسطو المسلح والطعن بالسكين.


ورصدت كاميرات المراقبة شيانجين وهو يتسلق سطح سقيفة متاخمة لجدار السجن ثم يتلف سياجًا كهربائيًا، على ما يبدو، ما يتسبب بوقوع الشرر، وفقا لشريط الفيديو، ثم يقفز من فوق الحافة ويهرب أمام أعين موظفي السجن.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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