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الإثنين، 27-06-2022 12:48 م

كولومبيا.. مصارعة ثيران تنتهي بكارثة!



الوكيل الإخباري-قتل 4 أشخاص وأصيب المئات في انهيار مفاجئ لمدرج ملعب أثناء فعالية لمصارعة الثيران في كولومبيا.

ورصدت مقاطع فيديو لحظات انهيار المدرج الذي صوّر من طائرة مسيرة في حلبة خيلبرتو تشاري في مدينة إل إسبينال، وسط كولومبيا خلال الاحتفالات بعيد سان بيدرو وهي الأكثر شعبية في المنطقة

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ووقع الحادث أمس الأحد خلال عرض محلي للثيرا ن وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار الثيران.


ويظهر الفيديو ثوراً هائجاً وعدد كبير من الأشخاص وسط الحلبة، نزلوا إلى أرض الحلبة، وفجأة انهار جزء من الجانب الأيمن للمدرج، وثم عمت الفوضى.


ورصد الفيديو لقطات متنوعة من جانب آخر في المدرج، تظهر كيف كانت المدرجات المكونة من 4 طبقات ممتلئة عن آخرها.


ويظهر الفيديو الذي بثته" سكاي نيوز عربية"، أن الانهيار كان سريعا ومفاجئا في المدرج الخشبي، وتعالت أصوات الصراخ فزعا من الحدث المباغت.


وقال خوسيه ريكاردو أوروسكو حاكم مقاطعة توليما لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، "هناك 4 قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".


وأفادت مستشفيات المنطقة بأنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم 4 في العناية المركزة على ما أوضحت مارتا بالاسيوس مسؤولة الصحة في توليما، وفق "فرانس برس".


وقال لويس فرناندو فيليس مدير الدفاع المدني في توليما: "لا نزال ننتظر لمعرفة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. كما ترون عبر المشاهد المصورة كان الجناح المعني مليء بالناس عند انهياره".


وأظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول في المضمار.


وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي "سنطالب بتحقيق (..) ونحن متضامنون مع عائلات الضحايا".


وحذر أروسكو من انه سيطلب "تعليق كل الاحتفالات كهذه" مؤكدا أنها "تنال من حياة الحيوانات" وتساعد على "سوء معاملتها".


وعشية الحادث أصيب أشخاص عدة بهجمات ثيران خلال الاحتفالات نفسها في إل إسبينال البالغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة والواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب بوغوتا.


وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة "أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص او حيوانات" مذكرا بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة سينسيليخو في شمال البلاد في العام 1980.

 

 


 

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