السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح لكورونا

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

السبت، 25-09-2021 03:54 م

كولومبيا .. مهندسون يطهون بالليزر دجاجا مطبوعا بطابعة ثلاثية الأبعاد



الوكيل الاخباري - أظهر فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا أنه يمكن استخدام عدة أنواع مختلفة من الليزر لطهو الدجاج المطبوع طباعة ثلاثية الأبعاد دون أن يؤدي ذلك إلى أي آثار ضارة بالمذاق.

اضافة اعلان


واعتبر الباحثون العملية أحدث خطوة نحو رقمنة عملية الطهو، بحسب ما ذكرت مجلة "gizmodo".

 



قال جوناثان بلوتينجر، المهندس في جامعة كولومبيا والمؤلف الرئيسي للورقة، في بيان صحفي جامعي: "بعد طباعة الدجاج بطباعة ثلاثية الأبعاد في أشكال مختلفة، قام الفريق بتعريض اللحم لضوء الليزر الأزرق والأشعة تحت الحمراء المتوسطة".


وتابع: "وجد الفريق أن أنواع مختلفة من الليزر تطهو الطعام بطرق مختلفة، كان الليزر الأزرق أفضل للطهي من الداخل، بينما كانت الأشعة تحت الحمراء هي الأفضل لتحمير السطح".

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
16972254027_ca7439993f_k-e1629196874467

ماليزيا .. عملية نوعية لتحرير جرو اختطفه قرد 3 أيام

614bc53c8346ba45ba75d13d_o_U_v2

انفجار بيضة في يد شرطي أمريكي بعد سلقها بالميكرويف

geese-2655516__480

مجموعة إوز تعطل حركة قطار في البيرو

Crocodile

فتاة معلقة فوق تماسيح 'متعطشة للدماء'.. مشهد أطاح بالملايين

614dd3ac4236046cdf193585

منزل ينجو بأعجوبة من بركان جزر الكناري

614df03085f5400df8072501-800x500

طائرة قادمة إلى موسكو من فاراديرو الكوبية تصطدم بسرب من النسور