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الأحد، 01-08-2021 11:09 ص

كيف يتناول تلاميذ اليابان طعامهم أثناء الدراسة؟



الوكيل الاخباري - يمثل التعليم أهم مقومات بناء الدول، وتعد اليابان من الدول الرائدة في هذا المجال خاصة في المراحل الأولى من التعليم، التي تولي لها اهتماما خاصا.

ولأن تلاميذ المدارس يكونون في سن يحتاج إلى تغذية صحية لبناء قدراتهم العقلية والجسدية، فإن وجبات الطعام الصحية في المدارس تساهم في زيادة كفاءة العملية التعليمية.

ورغم ذلك، فإن المدارس اليابانية تركز على جانب إضافي وهو التعليم التفاعلي لبعض العادات الخاصة بتناول الطعام.

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ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية تناول التلاميذ للطعام خلال اليوم الدراسي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تجربة جيدة يتم فيها تعليم التلاميذ لبعض العادات.


وكتبت: "تعد فترة الطعام في المدارس اليابانية تجربة تعلُّم رائعة يستفيد منها جميع التلاميذ في جميع مستوياتهم".

 

ولفتت إلى أن "وجبات الغداء في المدارس اليابانية تتجاوز حدود كونها طعاما مغذيا لذيذا للأطفال، لكنها تهدف إلى تعليم الأطفال عادات تناول طعام صحية تكون مفيدة لهم في حياتهم المستقبلية".


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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